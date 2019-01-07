Ani ve Gayri Tabii Ölüm!

06.01.2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda sakin Jale SÖNMEZ (K-74), rahatsızlanarak gittiği Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir
06.01.2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda sakin Jale SÖNMEZ (K-74), rahatsızlanarak gittiği Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir
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