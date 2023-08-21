Ani ve Gayri Tabii Ölüm

20.08.2023 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Girne’de Osman GÜNEŞ (E-63) misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde aninde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir