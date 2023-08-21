  • BIST 7690.97
  • Altın 1656.93
  • Dolar 27.1618
  • Euro 29.5972
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Ani ve Gayri Tabii Ölüm

» »
Ani ve Gayri Tabii Ölüm
Ani ve Gayri Tabii Ölüm

20.08.2023 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Girne’de Osman GÜNEŞ (E-63) misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde aninde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.  Soruşturma devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:02
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:01
  • Gazeteci Serdinç Maypa’ya tehdit21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:57
  • Lefkoşa'da surlardan düşen kişi ağır yaralı21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:54
  • Üstel, yeni KTBK Tümgeneral Kılınç’ı kabul etti21 Ağustos 2023 Pazartesi 14:05
  • Dinçyürek, Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:34
  • KITSAB, Türkiye üzerinden gerçekleşecek transit uçuşlarda çoklu vize uygulaması kararının ertelenmesini istedi21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:14
  • CTP Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak yolu için eylem düzenliyor21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:37
  • KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (15) adet hususi servis olayı meydana geldi21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:17
  • Kiracıköy Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas: Piroi (Gaziler) geçidinin açılması da insani konudur21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti