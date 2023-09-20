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Ani ve Gayri Tabii Ölüm

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Lefkoşa’da sakin Fatma ÇAMLICA (K-31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Ani ve Gayri Tabii Ölüm

18.09.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Lefkoşa’da sakin Fatma ÇAMLICA (K-31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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