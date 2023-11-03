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Ani ve Gayri Tabii Ölüm

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Ani ve Gayri Tabii Ölüm
Ani ve Gayri Tabii Ölüm

02.11.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Bostancı’da sakin Derya KILIÇOĞLU (K-45) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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