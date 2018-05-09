  • BIST 100.105
  • Altın 179,768
  • Dolar 4,2800
  • Euro 5,0751
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

» »
Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)
Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

1.      08.05.2018 tarihinde, Girne’de, Baldöken otoparkı içerisinde, bank üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Esentepe’de sakin Celal BÜYÜKERTAŞ (E-45)’ın ölüm sebebinin tespiti yapılan otopsi neticesinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

2.     06.05.2018 tarihinde, Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Şevket KILIÇ (E-28)’ın ölüm sebebinin tespiti yapılan otopsi neticesinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne’de bugün festival var05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:48
  • Güngördü, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nu kabul etti03 Mayıs 2018 Perşembe 16:18
  • Son Dakika: Girne Dağyolunda yine kaza03 Mayıs 2018 Perşembe 16:12
  • Dikkat bu yerlerde elektirik kesintisi var02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:34
  • Doğanköy’de kaza… 1 ölü 1 ağır yaralı30 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
  • Güngördü Kadınlar Birliği Girne şube açılışına katıldı29 Nisan 2018 Pazar 12:56
  • Şişede durduğu gibi durmadı. 7 Sürücü trafikten men28 Nisan 2018 Cumartesi 11:59
  • Futbol oynarken hayatını kaybetti...27 Nisan 2018 Cuma 22:42
  • Alevi Kültür Merkezi’nin Girne şubesinin temeli atıldı27 Nisan 2018 Cuma 16:14
  • Girne’de transfer istasyonu tanıtıldı… 4 belediye faydalanacak26 Nisan 2018 Perşembe 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti