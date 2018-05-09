Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

1. 08.05.2018 tarihinde, Girne’de, Baldöken otoparkı içerisinde, bank üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Esentepe’de sakin Celal BÜYÜKERTAŞ (E-45)’ın ölüm sebebinin tespiti yapılan otopsi neticesinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
2. 06.05.2018 tarihinde, Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Şevket KILIÇ (E-28)’ın ölüm sebebinin tespiti yapılan otopsi neticesinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
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