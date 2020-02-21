Ani ve Gayri tabii ölüm (Gelişme)

1. 15.02.2020 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde rahatsızlanarak helikopter ile Ercan Havalimanı’na getirildiği sırada yaşamını yitiren İngiltere uyruklu Chrıstopher Ross MCCULLOCH (E-53)’un; 20.02.2020 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 10.02.2020 tarihinde, Yenierenköy’ün kuzey sahilinde deniz kenarında ölü olarak bulunan erkek şahsa ait cesedin kimlik teşhisi için yapılan DNA analizi sonucu, Türkiye’nin Tarsus ilçesinde balık avladığı sırada 11 Ocak tarihinde kaybolan Oktay AVCI isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.