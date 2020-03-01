Ani ve gayri tabii ölüm (Gelişme)

28.02.2020 tarihli Basın Bülteninde, 27.02.2020 tarihinde, Dipkarpaz’da Şefik GÜNEY’in (E-55) kalmakta olduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturama devam etmektedir.

2- 28.02.2020 tarihinde, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Serisinde tedavi görmekte olan Asım UYGUROĞLU (E-74) çıkan yangın sonucunda gerekli tedavisinin yapılabilinmesi için ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam eder.



3- 28.02.2020 tarihli Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Serisinde tedavi görmekte olan Erdoğan KALAYCILAR (E-62) çıkan yangın sonucunda gerekli tedavisinin yapılabilinmesi için ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam eder.



4- 28.02.2020 tarihli Basın Bülteninde, 27.02.2020 tarihinde, Lefkoşa'da İsmet DAKDEVİR (K-61) rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Müteveffiyenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “ kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



5- 28.02.2020 tarihli Basın Bülteninde, 27.02.2020 tarihinde Lapta’da, Asel DORUNAY’ın (K-2 aylık) annesi tarafından emzirildiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Asel DORUNAY’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “boğulma” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.