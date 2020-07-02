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Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

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Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)
Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

Gazimağusa’da 29 Haziran’da evinin bahçesinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Rıfat Solunoğlu’nun (E-58)  ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis bültenine göre, Solunoğlu’na otopsi yapıldı.

YENİBOĞAZİÇİ’NDE HIRSIZLIKTAN BİR TUTUKLU
       
Yeniboğaziçi’nde Gülay Apartmanı’nda 26 Haziran’da ambar olarak kullanılan odanın asma kilidi kasten kırılarak burada muhafaza edilen muhtelif marka ve modellerdeki cam eşyaları çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, zanlı görülen C.S. (E-32), tutuklandı. 

ELEKTRİK TELLERİNİN TEMASI YANGINA YOL AÇTI
 
Yine Boğaziçi'nde dün su deposu mevkiinde, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde yangın çıktı.

Yangında Kemal Işın’a ait bir dönümlük arazide bulunan 6 selvi, 2 badem, bir zeytin ağacı ve 19 dönümlük arazideki kuru otlar yanarak zarar gördü.  

Yangın itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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