Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

12.04.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Demirhan’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Münevver AVLAMAZ (K-66)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.