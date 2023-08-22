Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

17.08.2023 tarihinde, Küçük Erenköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Olena HLUKHOVA (K-91)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
17.08.2023 tarihinde, Küçük Erenköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Olena HLUKHOVA (K-91)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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