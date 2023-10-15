Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

1. 13.10.2023 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ramadan ÖZAYDINLI (E-101)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “İç Kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
2. 10.10.2023 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Gillian Mary COLLIER(K-63) 'in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Beyin Kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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