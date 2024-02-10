Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

07.02.2024 tarihinde, Dilekkaya’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mikail YÖRDEM (E-47)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir.

Soruşturma devam etmektedir.