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Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

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Girne ve Karşıyaka’da iki kişinin ani ve gayri tabii ölümü üzerine başlatılan soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandı. Her iki olayda da ölen kişilerin yapılan otopsilerinde kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu yaşamlarını yitirdikleri belirle
Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

Girne ve Karşıyaka’da iki kişinin ani ve gayri tabii ölümü üzerine başlatılan soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandı. Her iki olayda da ölen kişilerin yapılan otopsilerinde kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

İşte detaylar:

1. Alan Edwin Jennings (E-77):

27 Eylül 2024 tarihinde, Karşıyaka'da ikamet ettiği evde ölü bulunan 77 yaşındaki Alan Edwin Jennings'in ölümü üzerine polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Yapılan ilk incelemelerde Jennings’in yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından cenazesi otopsi için adli tıpa sevk edildi. Yapılan otopsi sonucunda Jennings’in ölüm sebebinin "kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu belirlendi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve herhangi bir suç şüphesinin bulunmadığını belirtti.

2. Joseph Paget (E-66):

Bir diğer trajik olay ise 29 Eylül 2024 tarihinde Girne’de yaşandı. 66 yaşındaki Joseph Paget, tatil için konakladığı otel odasında rahatsızlandı. Durumu fark eden otel yetkilileri, hemen sağlık ekiplerini çağırarak Paget’i Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye ulaşan sağlık görevlileri, yoğun çabalarına rağmen Paget’in hayatını kurtaramadı. Olayın ardından yapılan otopsi sonucunda Paget’in de ölüm sebebinin "kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu ortaya çıktı. Soruşturma bu olayda da sürdürülüyor.

Her iki ölüm vakasıyla ilgili soruşturmaların devam ettiği ve detayların netleştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

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