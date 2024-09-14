Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Girne'de Bir Kişi Denizde Hayatını Kaybetti

14 Eylül 2024 tarihinde, saat 03:50 sıralarında Girne'ye bağlı 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi'nde yaşanan korkunç bir olayda, 48 yaşındaki Adnan CEBİROĞLU deniz içerisinde ölü bulundu.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yapılan incelemelerde CEBİROĞLU’nun sahil kenarında bulunan bir duvarın üzerinde arkası denize bakar şekilde oturduğunu, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten denize düştüğünü tespit etti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, CEBİROĞLU’nun ölüm sebebi detaylı bir otopsi incelemesi sonrası belirlenecek. Olayın ardından yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili çalışmalar devam etmekte.

Bu tür kazaların önlenmesi adına, dikkat ve güvenlik konularında farkındalık yaratılması gerektiği vurgulanıyor. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.