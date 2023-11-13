Ani ve Gayri Tabii Ölümler Lefkoşa ve Girne'yi Sarsıyor: Kalp Krizi Nedeniyle İki Vefat

12 Kasım 2023 tarihinde, sabah saat 07:00 sularında, Lefkoşa'da ikamet eden Salih VATAN (E-67), ani bir sağlık sorunu nedeniyle acil olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm sağlık müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi sonucunda, ölüm sebebinin "kalp yetmezliği ve kalp krizi" olduğu tespit edildi. Soruşturma şu an devam etmektedir.

Aynı gün, saat 08:00 sularında, Girne'de yaşayan Turgut MERİÇ (E-84), Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'nde bulunduğu sırada ani bir rahatsızlık geçirdi ve maalesef hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda, ölüm sebebinin "kalp hastalığı, kalp krizi, kronik akciğer hastalıkları, solunum ve dolaşım yetmezliği" olduğu belirlendi. Soruşturma halen devam etmektedir.