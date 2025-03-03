Ani ve Şüpheli Ölümler: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziköy ve Gazimağusa’da meydana gelen iki ayrı olayda, 59 ve 70 yaşındaki iki kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, ölümlerin kesin nedeninin otopsi sonucunda belirleneceğini açıkladı.

02 Mart 2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gaziköy’de bir ikametgahta misafir olarak bulunan Lefkoşa sakini 59 yaşındaki Yılmaz Domrul, evin içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, cansız bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek olup, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aynı gün saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa’da yaşayan 70 yaşındaki Fevzi Şahin, ikamet ettiği evin giriş kapısı önünde aniden rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin otopsi ile belirleneceği bildirildi. Yetkililer, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı