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Anibal: Emekçinin ve Sanatçının Partisi Var

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Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı, müzisyen Behiç Anibal Ses Kıbrıs TV'de Aytuğ Türkkan'ın konuğu olarak ülke gündemine ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Anibal: Emekçinin ve Sanatçının Partisi Var

Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı, müzisyen Behiç Anibal Ses Kıbrıs TV'de Aytuğ Türkkan'ın konuğu olarak ülke gündemine ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emeğin Partisi Var

"Yıllardır emekçinin üstünden siyaset yürüten ancak mevcut sömürü sistemini sürdüren partilerin dışında artık emeğin bir partisi var" diyen Anibal, Bağımsızlık Yolu'nun emeğin sesini her platformda yansıtmaktan geri durmayacağını belirtti. Türkkan'ın sorusu üzerine, diğer sol partilerden farklı olarak emeğin hakkını almak için sadece söylemde değil eylemde de mücadele ettiklerini anlatan Anibal, bunu Meclis'e de taşımak istediklerini ifade etti.

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve eşel mobil sisteminin eskisi gibi iki ayda bir uygulanarak ücretlerin artması gerektiğini vurgulayan Anibal, "bu maaşları ödeyebilmesi için küçük esnaf da devlet katkısıyla korunmalıdır" dedi.

Türkiye'nin dayatmalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Anibal, "dip komşumuz olarak iki devlet arasında ilişki kaçınılmazdır ve Türkiye halkları ile bir derdimiz yoktur" ifadelerinde bulundu.

Kültür Sanat Hiç Olmasa Da Olur

Dünya savaşları sonrası yıkılan ülkelerin ilk olarak kültür sanata yatırım yaptığını, kütüphane, tiyatro ve opera binalarıyla toplumun maneviyatını yükselttiğini vurgulayan Anibal, "bizim ülkemizde kültür sanat hiç olmasa da olur" ifadelerini kullandı. "Devlet, kültür sanatı ya hiç görmüyor ya da popülizm amaçlı kullanıyor" diyen Anibal, kültür ve sanatla ilgilenen insanın rejimi sorgulayacağını ve bu nedenle yönetenlerin kültür sanatı geliştirmediğini belirtti.

Servet Vergisi Verecek Servet Sahipleri Sayılıdır

Bağımsızlık Yolunun yükselttiği servet vergisi talebine ilişkin açıklamalarda bulunan Anibal, bir veya iki evi olan veya emekli ikramiyesini alıp bankaya koyan vatandaşın servet vergisi vermeyeceğini anlatarak bu vergiyi sadece çok büyük zenginliklere sahip ultra zenginlerin bir defaya mahsus vermesini savunduklarını ifade etti. Özellikle sağlıktaki sıkıntıların, pandemi sürecinde işlerini yapamayan küçük esnafın ve sanatçıların sorunlarının çözümü için servet vergisinin şart olduğunu belirtti.

Haklarımızın Geriletilmesine Karşı Mücadele Ediyoruz

Toplu taşımanın olmadığı bir ülkede benzine yapılan zamların kabul edilemez olduğunu söyleyen Anibal, yenilenebilir enerji üretimine geçilmesini, bunun Kıb-Tek'in de yükünü hafifleteceğini ifade etti. "Eğitim, sağlık gibi kamusal haklarımızın çoğu elimizden alınıyor ve biz haklarımızın geriletilmesine karşı mücadele ediyoruz" diyen Anibal, sisteme küsen boykotçularla kaygılarının ortak olduğunu belirti. Başka partilerin tutmadığı vaatlerden dolayı hayal kırıklığına uğrayan kişilere de birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

 

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