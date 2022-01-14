Anibal: Rejimle Mücadele Etmek Zorundayız

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Behiç Anibal, Gıynık Gazetesi Seçime Doğru programına katılarak Ceren Ercih’in sorularını yanıtladı.

Rejimle Mücadele Etmek Zorundayız

Asgari ücret ile ilgili gelen soruya karşılık Anibal, olması gereken bir artıştı ancak artışın yeterli olmadığını söyledi. Burda önemli olanın emekçiye bu artış verilirken, geri ne alacaklarıdır diyen Anibal özellikle son yapılan zamlarla emekçinin cebinde yine hiçbir şey kalmayacak açıklamasını yaptı. Bağımsızlık Yolu olarak, emekçi halkı temsil etmeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun feshedilmesini ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenerek, eşel mobilin iki ayda bir yapılmasını savunuyoruz dedi.

Programda Servet Vergisi konusuna da değinen Anibal, Servet Vergisi’nin ultra zenginlerin ve sermayedarların emekçinin sırtından elde ettikleri, çoğunlukla kayıt dışı olan zenginliğin, devletin kaydı altına alınarak, emekçinin refahı için oluşturulacak fona aktarılmasıdır dedi. Bağımsızlık Yolu’nun yıllardır dillendirdiği Servet Vergisi’ni seçim dönemi rejim partilerinin de manifestolarına aldığını söyleyen Anibal, mücadelemizi bir şekilde görünür kılmaları onur vericidir. Rejim partileri bizim söylemlerimizi kullanılıyor ancak bunların vaat olarak kalmaması, unutulmaması için de, mücadelemizi gerek mecliste, gerek sokakta sürdürmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında, “Bağımsızlık yolu olarak bizler vaat etmeyiz rejim partileri eder. Vaat etmek hayal satmaktır, yapamayacaklarını bilmelerine rağmen yapacağız demeleridir.” diyen Anibal, muhalefete talibiz darken de, rejime muhalefet olduğumuzu, bu rejmin değişmesi gerektiğini söylüyoruz ifadelerini kullandı.

Adaletin sağlanabilmesi, emekçi, kadın, çocuk haklarının ve ekolojik sistemin korunabilmesi için var olan rejime karşı ben bunları yapıyorum demekle yapılamayacağını belirten Anibal, rejimle mücadele etmek zorundasınız dedi.

Mevcut Rejim Partileri Yapamayacakları Vaatlerle Hayal Kırıklığı Yarattı

Boykot konusunu da değerlendiren Anibal, mevcut rejim partilerinin yapamayacakları vaatlerle hayal kırıklığı yaratmasından dolayı, boykot çağısının yapıldığını söyledi. Boykotun bir hak olduğuna da inandıklarını, ancak gerçek anlamda istediklerimizi alabilmek için sokakta, mecliste mücadele yaratmalıyız, örgütlenmeliyiz ve sandığa gidip irademizi göstermeliyiz dedi.