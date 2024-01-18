Aniden hayatlarını kaybettiler... Ölüm nedenleri belirlenecek!

Lefkoşa, Gazimağusa ve Lapta'da gerçekleşen ani ölüm olayları ile ilgili kişilerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

15.01.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Stanley Ogechukwu OTIWU (E-26)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Kalp krizinden öldü!

Öte yandan 16.01.2024 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet GEÇİT (E-40)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Round'un ölüm nedeni belirlenecek

Yine 16 Ocak'ta Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Richard Henry ROUND (E-70)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.