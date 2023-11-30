Aniden Meydana Gelen İki Ölüm Olayıyla İlgili Soruşturmalar Devam Ediyor

Vadili ve Çayıova'da Şok Edici Olaylar: Ani ve Gayri Tabii Ölümlerle İlgili Detaylı Soruşturmalar Devam Ediyor

29 Kasım 2023 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan trajik olaylarla üzülen toplum, Vadili ve Çayıova bölgelerinde meydana gelen ani ve gayri tabii ölümlerle sarsıldı. İlk olay, 12:45 sularında Vadili'de, 40 Dönümler Mevkiinde bir tarlada çalışan Tahsin TOPALOĞLU'nun aniden rahatsızlanması ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti. Soruşturma halen devam etmekte.

Aynı gün, saat 16:00 civarında, Kuzey Kıbrıs'ı turist olarak ziyaret eden Eric Marten GURBERG, Çayıova'da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma, henüz net bir sonuca ulaşmış değil.