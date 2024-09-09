Aniden Rahatsızlanan Sürücü Hayatını Kaybetti

55 yaşındaki Hüseyin Çağmel, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

06 Eylül 2024 tarihinde Vadili’de meydana gelen olayda, DT 949 plakalı aracıyla geri geri manevra yaparken aniden fenalaşan 55 yaşındaki Hüseyin Çağmel, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde rahatsızlanan Çağmel, acil müdahale için ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan otopsi sonucunda, Çağmel'in ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu belirlendi.

Polis soruşturması devam etmektedir.