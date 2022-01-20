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Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

19.01.2022 tarihinde, 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Muhamet ÖZBAYRAK (E-65) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamış olup, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “siroz, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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