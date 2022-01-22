Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
21.01.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Kalkanlı Yaşam Evinde kalmakta olan Nefise AŞAROĞLU (K-67) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
21.01.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Kalkanlı Yaşam Evinde kalmakta olan Nefise AŞAROĞLU (K-67) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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