Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti

Polisin açıklaması şöyle:
20.10. 2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Antaruddin PİHER KABAN (E-63) kalmakta olduğu ikametgahın avlusu içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.
Polisin açıklaması şöyle:
20.10. 2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Antaruddin PİHER KABAN (E-63) kalmakta olduğu ikametgahın avlusu içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.
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