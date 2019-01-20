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Aniden şerit değiştirdi kazaya neden oldu!

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Sabah saatlerinde Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana gelen kaza, yürekleri ağızlara getirdi.
Aniden şerit değiştirdi kazaya neden oldu!

Kaza, İsmet İnönü Bulvarı'na doğru yolun sol tarafından seyir halinde olan ES 179 plakalı aracın, trafik ışıklarına geldiği zaman aniden şerit değiştirmesi sonucu, yolun sağ tarafına geçerek yine aynı istikamete gitmekte  olan KF 666 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması suretiyle meydana geldi. Kaza sonucu savrulan KF 666 plakalı araç, trafik ışıklarına vurarak, büyük hasara neden oldu. Kaza sonucu KF 666 plakalı araç sürücüsü yaralanırken, ES 179 plakalı araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam etmektedir. (MHA)

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