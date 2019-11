Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yıldönümü olan 10 Kasım’da, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

LEFKOŞA’DA İKİ TÖREN

Başkent Lefkoşa’daki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak. Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalanacak. Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.15’te AKM’de yer alacak. Buradaki “Atatürk’ü Anma Programı”nda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına ve Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu konuşma yapacak. Anma töreni, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı “Oratoryo” ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.Törende, protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğretmenin günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapacağı törende şiir de okunacak.

GİRNE

Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak. Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. The English School’dan bir öğrencinin şiir okumasıyla tören sona erecek. The English School Of Kyrenia Konferans Salonunda saat 15.00’te de anma töreni gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir, video, Atatürk ile ilgili drama, oratoryo, müzik eşliğinde drama gösterisi ve solo performans sergilenecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.45’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Kurtuluş Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunacak. Tören, Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Aysun Candan Özada’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.

İSKELE

İskele’deki tören saat 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların yarıya indirilmesinin ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma Bekir Paşa Lisesi Tarih öğretmeni Amber Göknar tarafından yapılacak. Tören, Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Meryem Komili; Ticaret Lisesi Öğrencisi Tuğrul Çinçar ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Metin Taslak’ın şiirlileriyle sona erecek.

LEFKE

Lefke’deki tören ise saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak olan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek. Yeşilyurt İlkokulu Öğretmeni Feyziye Ok günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak. Tören, okunacak şiirlerle sona erecek. GEÇİTKALE Gün dolayısıyla Geçitkale’de de tören yapılacak. Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından Geçitkale İlkokulu öğretmenlerinden Buse Tosun günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak. Tören, Geçitkale İlkokulu öğrencileri, Gönül Özgüllü ile Nurten Keser’in birer şiir okumasının ardından sona erecek.

AKDOĞAN

Akdoğan’daki tören Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak. Törende Polatpaşa Lisesi öğretmeni Sultan Tütüncüoğluları günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak. Şiirlerin okunmasının ardından Atatürk ile ilgili özdeyişler okunacak.

MEHMETÇİK

Mehmetçik’teki anma töreni de Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da yapılacakTörende protokolün Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi yer alacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler ve koro sunumu Mehmetçik Ortaokulu tarafından yapılacak