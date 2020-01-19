Anılar tazelendi

Trabzonspor Kulübü’nün daveti üzerine, 1975 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası’nın 45’inci yılında dönemin futbolcuları bir araya geldi. Önceki gün organizasyon için Trabzon’a giden Kıbrıs Karması’nın o dönemki kadrosu, Trabzon’da temaslarda bulundu.

Başkanlığını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yaptığı kafile dün Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ve Trabzonspor Müzesi’ni ziyaret etti

İlk ziyaret Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne KKTC Trabzon Konsolosu Zalihe Erden’in de eşlik ettiği kafile ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Kafileyi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Karaoğlu karşılarken, Karaoğlu böylesi önemli isimlerden oluşan bir ekiple tanışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. 45 yıl sonra bir araya geldiler Belediye ziyaretinin ardından Trabzonspor’un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne geçen kafile burada 1975 yılında Trabzonspor forması ile Barış Kupası’nı kaldıran oyuncularla bir araya geldi.

Duygu dolu anların yaşandığı, güzel anıların anlatıldığı organizasyonda dönemin futbolcuları turnuva sırasında ve sonrasında yaşadıklarını birbirine anlattı. Tesislerdeki organizasyona Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de katıldı.