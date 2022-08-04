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Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

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Banyodaki gizli tehlike
Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Çoğu kişinin günlük rutininde ılık bir duş almak var. Özellikle yaz aylarında duş alma sıklığı da artar. Kimse önemsemese de duş aldığınız suyun da en az içme suyu kadar temiz olması gerekiyor.

Çünkü vücudunuzla temas eden su damlaları kolaylıkla cilt tarafından emilerek hızlı bir şekilde kana karışıyor. Kirlenmiş şebeke suyunun verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz. Duş alırken mutlaka dikkat etmelisiniz.

Banyodaki görünmez tehlike sağlığımızı tehdit ediyor. Uzmanlar toksik maddelerin su yoluyla cildin emmesi üzerine giriş yaptığına dikkat çekti. Derinin emdiği toksik maddeler ise kansere zemin hazırlayabilir. Dr. Mercola, şebeke suyunun vücuda verdiği zararları anlatıyor ve konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

Besinler dışında su yoluyla da mikrop ve virüsler vücudumuza girebilir. Yapılan araştırmalara göre duş alırken kullanılan şebeke suyunun aslında içme suyu kadar temiz olması gerekiyor. Duş aldığımız suların içinde bulunan kimyasallar cilt yoluyla kana karışıyor ve başta kanser olmak üzere bazı ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor.

KANSEROJEN OLDUĞU KANITLANDI

Tgrt’nin aktardığı habere göre; Dr. Mercola’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; “Evlere gelen şebeke suyunun dezenfekte edilmesinde kullanılan ana kimyasal klordur. Suyun klorlanması sırasında yan dezenfeksiyon ürünleri oluşmaktadır. En fazla rastlanan DBP ve (haloasetik asit) THM’dir. THM kanserojendir ve hayvan deneylerinde kansere neden olduğu kanıtlanmıştır.”

ŞEBEKE SULARINDAKİ TEHLİKE NEDİR?

Uzman doktor, şebeke suyundaki esas tehlikenin klordan çok klorlamada kullanılan yan ürünlerden geldiğiniz belirtiyor. Bu kimyasal ürünler klordan bin kat daha toksiktir ve sorunun kaynağı klorlu su içmek değildir. Çünkü şebeke sularındaki yan ürünler, soluma ve cilt yoluyla olmak üzere vücuda iki şekilde zarar veriyor. Bu ürünlerden kloroform ve klorit akciğerlere solunum yoluyla giriyor ve vücudun detoks mekanizmaları bunları atamadan kana karışıyor.

Cilt yoluyla giren DBP’ler doğrudan kana karışıyor ve sıcak su cildin emilimini yükselttiğinden sıcak duş sırasında büyük ölçüde toksin hızlı şekilde kana karışıyor. Bu noktada uzmanlar şebeke suyunun arıtılmadan kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

BANYO YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Banyo yaparken dikkat edilmesi gereken ilk konu, suyun vücuda yukarıdan aşağı doğru dökülerek uygulanan temizleme yöntemidir. Bu durum vücuda suyun dengeli şekilde yayılmasını sağlayan sağlıklı bir yöntemdir. Öncelikle saçların şampuan gibi herhangi bir temizleyici yardımıyla bakterilerden arındırılması önemlidir.

Sonrasında vücudun üst kısmından başlayarak yumuşak bir lif yardımıyla ya da keseyle vücut temizliği sağlanmalıdır. Ancak vücut sabunlu şekilde fazla bekletilmemelidir. Banyo bitiminde özellikle kulak içi ve parmak araları iyi şekilde kurulanması önemlidir. Nemli kalan kulak ve parmak arasında bakteri üremesi ve mantar oluşumu riski yüksektir.

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