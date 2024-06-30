Anısını yaşatacakalar

Türk Ocağı Limasol (TOL) ve Doğan Türk Birliği (DTB) Kadın Taraftarlar Grubu, genç yaşta aramızdan ayrılan Deniz Nasıfoğlu’nu anmak ve kansere karşı verdiği mücadeleyi selamlamak adına geniş kapsamlı bir organizasyon düzenliyor.

Türk Ocağı Limasol (TOL) ve Doğan Türk Birliği (DTB) Kadın Taraftarlar Grubu, genç yaşta aramızdan ayrılan Deniz Nasıfoğlu’nu anmak ve kansere karşı verdiği mücadeleyi selamlamak adına geniş kapsamlı bir organizasyon düzenliyor.

‘Play For Hope’ başlığı altında düzenlenecek olan organizasyon, Girne Belediyesi, Sunstone Realty, Akdeniz Spor Birliği ve Darts Federasyonu katkıları ile gerçekleştiriliyor. Organizasyondan elde edilen tüm gelir Onkoloji Hastanesi’ne bağışlanacak.

30 Haziran Pazar günü, Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda 16:00 – 23:00 arasında gerçekleştirilecek olan organizasyon kapsamında; futbol, tavla ve darts turnuvalarının yanı sıra GENÇSAD Folklor Ekibi gösterisi, Kıbrıs çocuk oyunları ve paddle yarışması ile canlı müzik performansları yer alıyor. Niyal Öztürk Band ve Erce Güner’in canlı performans sergileyeceği organizasyon kapsamında, DJ performansları ve gün boyu açık olacak olan yiyecek içecek stantları yer alacak.

Yardımseverliği ve yaşamı boyunca birçok alanda girişimciliği ile bilinen Deniz Nasıfoğlu, TOL ve DTB Kadın Taraftarlar Grubu kurulmasına öncülük edenler arasında yer almış ve özellikle kadın futbolunun yayılması adına önemli etkinliklere öncülük etmiştir.