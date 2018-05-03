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Anıtkabir’de Fenerbahçe zirvesi

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Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi...
Anıtkabir’de Fenerbahçe zirvesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulübün kuruluşunun 111'inci yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, kulübü ziyaretinin 100. yılı dolayısıyla bir organizasyon düzenleyen Fenerbahçe, yurdun dört bir yanından otobüsler kaldırarak, Ata'sının huzuruna çıktı.

Başkan Yıldırım'a ziyarette; yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlar eşlik etti. Yıldırım başkanlığındaki Sarı-lacivertliler, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

"NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE..."

Anıtkabir ziyareti için özel tişörtler ve atkılar da bastırılırken, Aziz Yıldırım da Anıtkabir Özel Defterine görüşlerini yazdı.

Yıldırım, "Bugün bir kez daha sizi saygı, millet ve büyük özlemle anarken, biliyoruz ki, gösterdiğiniz yoldan ilerlediğimiz sürece bu vatan var olacak, bu bayrak dalgalanacak. İlke ve inkılaplarınızın sonsuza kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yolunu aydınlatacağından, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak; camiam adına, namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Şükran ve saygıyla" ifadelerini kullandı.

NEDEN 3 MAYIS

Atatürk, 3 Mayıs 1918 günü Fenerbahçe'nin Kuşdili'ndeki lokalini ziyaret ederek, bir not paylaşır.

Atatürk, Fenerbahçe için, "Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta beğenilip değer verilen ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum" diye belirtir.

Bu yüzden, her 3 Mayıs günü Fenerbahçeliler, Atatürk'e olan sevgi ve saygılarını bir ziyaretle dile getiriyorlar.

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