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"Anıtlar Yüksek Kurulu görevimden alındığımı tesadüfen öğrendim"

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Merter Refikoğlu, Anıtlar Yüksek Kurulu görevinden alınmasına dair bir açıklama yayımladı
"Anıtlar Yüksek Kurulu görevimden alındığımı tesadüfen öğrendim"

Açıklamanın tam metni şöyle:

Kamuoyuna duyuru,

"2014 yılından beridir Eski Eserler Dairesi, Anıtlar Yüksek Kurulu’nda Belediyeler Birliği’ni temsilen bulunmaktaydım. Sizlerin de bildiği gibi bu 4 yıllık süreçte kurul içerisindeki 1-2 arkadaşımla beraber birçok yasadışı işlemin engellenmesi için mücadele ettim. Sit alanlarının peşkeş çekilmesinden, 1. Derece koruma altında olan tarihi binaların yıkılmasının önlenmesine kadar birçok konuda çalışmalarda bulundum. Yaptığımız çalışmalar başta kamuoyu olmak üzere bir çok kurumdan taktir topladığını düşünmekteyim. Ombudsman’a yaptığımız başvurularda da birçok konuda haklı olduğumuz geçmişte Ombudsman’ın raporlarında görülmüştür. Tabi ki taktir topladığı kadar rant çevreler, bazı belediye başkanları, bazı siyasi parti yetkililerini yaptığımız bu çalışmalar rahatsız etmiştir. Hatırlatırsak dönemin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliklerinin değişmesi için meclise yasa çalışması bile sunmuştu geçtiğimiz yıl. Yine geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından Bakanlar Kurulu’na AYK’nın işleyişinin değişmesi için çalışma sunulmuştur. Bugün, 4 yıldır görev yaptığım Anıtlar Yüksek Kurulu görevimden Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu tarafından hiçbir bilgilendirme yapılmadan, gerekçe gösterilmeden beni görevden aldığını tesadüfen üçüncü şahıslardan öğrenmiş bulunmaktayım. Başkanlığını Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut ÖZÇINAR, Asbaşkalığını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet HARMANCI, yönetim kurulu üyeliğini Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail ARTER, Girne Belediye Başkanı Nidai GÜNGÖRDÜ, İskele Belediye Başkanı Hasan SADIKOĞLU, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet HULUSİOĞLU, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker EDİP, Paşaköy Belediye Başkanı Habil TÜLÜCÜ, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet SENNAROĞLU nasıl bir sebeple beni görevden aldıklarını merak etmekteyim. Dört yıl gönüllü olarak layığıyla yapmaya çalıştığım bu görevden alınmamın eğer herhangi bir geçerli sebebi yoksa, geçmişte yapılmaya çalışılan usulsüzlüklerin, peşkeşlerin önünün açılması için bu belediyeler birliği yönetim kurulu ile birlikte birilerinin düğmeye bastığı açıktır. Ancak açık bir şekilde altını çizerek belirtmekte fayda var ki, yapılmaya çalışılacak her türlü usulsüzlüğün, yasa dışılığın her zaman karşısında olacağım.

Kamuoyunu saygı ile bilgilendirir, benim yerime göreve gelecek olan arkadaşımda görevinde başarılar dilerim."

 

Merter refikoğlu

Şehir Plancısı

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