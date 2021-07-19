20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’de tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, T.C. Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile devlet ve hükümet yetkilileri katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Tatar Anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği törende, Tatar, Anıt Özel Defterini de imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defterine şunları yazdı: “Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Halkının en karanlık günlerinde vermiş olduğunuz büyük mücadele, halkımızı yok olmaktan kurtarırken; gösterdiğiniz yolda ilerleyen halkımız 20 Temmuz Barış Harekâtı ile özgürlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine ve kendi devlerine kavuşmuştur.

‘Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilmez’ şiarınızdan aldığımız güçle, Anavatan Türkiye ile birlikte mücadele yolunda ilerliyoruz. 20 Temmuz Barış Harekatının 47’nci yıldönümünde huzurunuzda saygıyla eğilirken, bir kez daha söz veriyoruz:

Rum’un azınlığı olmayacağız, devletimizden, egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz.