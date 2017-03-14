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Ankara Adliyesinde görev değişimi

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Ankara Adliyesinde görev değişimi
Ankara Cumhuriyet Başsvacılığındaki yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Kuşçuoğlu, Şahin ve Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, adliyedeki yeni iş bölümünü belirledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının internet sayfasında yayınlanan yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, Ergün Şahin ve Mehmet Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi. Darbe girişimine ilişkin soruşturmaların koordinasyonu Başsavcıvekili Ergün Şahin'e verildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosuna; darbe girişimine ilişkin hakim savcı soruşturmalarını yürüten Başsavcıvekili Hakan Pektaş ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna getirildi.

Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Sağıroğlu, Tercüme Bürosu işlemlerini yürütmek ve ilamat ile infaz işlerini takip etmekle sorumlu oldu. Başsavcıvekili Ahmet Berke, Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunda, Başsavcıvekili İlhan Ayaz da Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.

Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Mehtap Öğeç görevine devam etti. 

Başsavcıvekilleri Zafer Ediş, Çek Suçlarını Soruşturma, Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosundan; Cevat İşlek, Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosundan; Gürhan Aktaş ise Zamanaşımı Bürosundan sorumlu oldu.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunda Başsavcıvekili Hüseyin Şahin, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda da Başsavcıvekili İbrahim Halil Selçik görevlendirildi.

Başsavcıvekili Kemal Demirdön, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluğundaki cezaevlerinden sorumlu başsavcıvekilliği görevine devam etti.

Başsavcıvekili Ahmet Hamdi Kaya, Müracaat ve Suçüstü Bürosundan; Başsavcıvekili Zekai Yusuf Sarıbay, Muhabere Bürosundan, Başsavcıvekili Cafer Güven Kara da maaş mutemetliği, levazım ve ayniyat bürolarından sorumlu oldu.

Yeni iş bölümüyle bazı ağır ceza mahkemelerinin duruşma savcıları da değiştirildi.

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