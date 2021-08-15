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Ankara - Atina arasında yeni gerginlik: Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı sınır dışı edildi

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Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı Yorgos Vartihimadis, İstanbul Havaalanı’nın transit bölümünde bir müddet polis tarafından tutulduğunu ve daha sonra Yunanistan’a geri gönderildi.
Ankara - Atina arasında yeni gerginlik: Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı sınır dışı edildi

Türkiye, Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulunan manastırda bugün yapılan ayine katılmak isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı Yorgos Vartihimadis, İstanbul Havaalanı’nın transit bölümünde bir müddet polis tarafından tutulduğunu ve daha sonra Yunanistan’a geri gönderildi. Gelişmenin ardından Yunanistan, Ankara'ya yönelik önce sözlü ardından yazılı bir açıklama yaparak, yaşanan durumu protesto etti.

Türkiye, Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulunan manastırda bugün gerçekleştirilen ayine* katılmak isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı Yorgos Vartihimadis'in ülkeye girişine izin vermedi. Sınır dışı eylemi, Atina ve Ankara arasında yeni bir diplomatik gerginliğe yol açtı.

Euronews'in aktardığına göre, Yunanistan Pontusluları Federasyonu, Yorgos Vartihimadis’in İstanbul Havaalanı’nın transit bölümünde bir müddet polis tarafından tutulduğunu ve daha sonra Yunanistan’a geri gönderildiğini açıkladı.

Aynı heyet içinde yer alan ve aralarında Atina Gazeteciler Derneği Başkanı Maria Antoniadou’un da bulunduğu diğer kişilerin yolculuklarına devam ederek, Patrik Bartholomeos’un yapacağı ayine katılmasına izin verildi.

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gelişmenin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya yönelik önce sözlü ardından yazılı bir açıklama yaparak, gözaltı ve sınır dışı etme emrini protesto etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise yaptığı açıklamayla Atina’ya tepki göstererek, "Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz" dedi.

"Türkiye'ye giriş koşullarını taşımayan" Yunanistan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve Türkiye kanunlarına uygun şekilde havalimanında işlem yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine geri gönderildiğini söyleyen Bilgiç, bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

İstanbul Havalimanı’nda ülkeye girişinin yasak olduğunu öğrenen Yorgos Vartihimadis Atina’ya akşam uçağı ile geri gönderildi. Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı, Türk makamlarının ülkeye girmesine izin vermediğini Facebook hesabından duyurdu.

* Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümü dolayısıyla ayin düzenlendi.

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