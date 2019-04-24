Ankara Barosu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldıranlar ve azmettirenler hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ve Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde linç girişiminde bulunanlar ve azmettirenler hakkında, "insanlığa karşı suç işledikleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Hakkari’de yaşamını yitiren asker Yener Kırıkçı’nın, Ankara Çubuk ilçesi Akkuzulu mahallesindeki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi hatılatıldı. Yaşananların açıkça "linç çağrısı" olduğu belirtilen suç duyurusunda, olayın tesadüf değil, planlı olduğu vurgulandı. Olayın planlı olduğunun en önemli göstergesi olarak Güneş Gazetesi'nin "Mutlu musun Ekrem" başlıklı manşeti gösterildi.

Suç duyurusunda, şüpheliler hakkında TCK'nin 77 ve 216. maddelerini ihlal etmeleri nedeniyle kamu davası açılması ve eyleme bizzat katıldığı tespit edilenlerin belirlenerek tutuklanması talep edildi.

Çubuk Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda ise şöyle denildi: “Olay, şehit cenazesi üzerinden yapılan kirli bir propaganda ve linç çağrısıdır. Anlık bir olay ya da tesadüf değildir, planlıdır. Yaşananlar, insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Konuya ilişkin yazılı ve görsel medyada paylaşılan birçok haber olayın planlı olduğunu açıkça göstermektedir. Olayın yaşandığı köy/mahalle sakinlerinin, saldırıyı gerçekleştirenlerin o yerleşim yerine ait olmadığı ve dışarıdan gelen yabancılar olduğu açıkça ifade edilmektedir. Şehit cenazelerini kullanarak, propaganda yaparak Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakileri linç etmeyi amaçlayanlar ve bu olayın arkasındakiler ve azmettiriciler hakkında, saldırının siyasi sebeplerle ve sistematik olması, bir politikaya dayanması ve toplumun büyük bir kesimini temsil eden ana muhalefet partisi liderine yönelmiş olması nedeniyle TCK’nın 77. ve 216. maddeleri çerçevesinde ve yukarıda alıntılanan AİHM kararı doğrultusunda, iş bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.”