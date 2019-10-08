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Ankara Belediye Başkanı Yavaş: 10 bin lira alan çaycı, 12 bin lira alan ilkokul mezunu var

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin bugünkü oturumuna ‘işten çıkarılan ve maaşı düşürülen belediye işçileri’ tartışması damga vurdu.
Ankara Belediye Başkanı Yavaş: 10 bin lira alan çaycı, 12 bin lira alan ilkokul mezunu var

Belediye Başkanı Mansur Yavaş maaş eleştirilerine ilişkin “10 bin lira maaş alan çaycı var. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” dedi.

Gündem dışı söz alan AKP’li ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal’ın “Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz” demesi üzerine Yavaş şöyle yanıt verdi: “İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Verilen sözlere gelince, hani 30 bin kişiyi işten atıyorduk, PKK’lıları dolduruyorduk, ne oldu? Açsanıza ağzını şimdi. Yine söylenenlere göre DHKP-C’liler sayaç okuyacaktı, ne oldu? Ankara’ya böyle mi hizmet edeceğiz?”

Önceki belediye başkanı Melih Gökçek döneminde 8 bin çalışanın işten çıkarıldığı bilgisini paylaşan Yavaş, “Bir sürü insan ekmeksiz kalırken ağzınızı açtınız mı geçen dönem? İnşallah onları da lanetlemişsinizdir” diye konuştu.

Yavaş, Ünal’ın bazı işçilerin ücretlerinin neden düşürüldüğünü sorması üzerine şunları söyledi: “İlkokul mezunu, ağır vasıta şoförü 4 bin 800 liraya istihdam ediliyor. İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım.”

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