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Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeyle bağı olmayan Osmanlıspor'a yardımı kesti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeyle organik bir bağı bulunmayan Osmanlıspor'a belediye bütçesinden yapılan yardımları sona erdirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeyle bağı olmayan Osmanlıspor'a yardımı kesti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeyle organik bir bağı bulunmayan Osmanlıspor'a belediye bütçesinden yapılan yardımları sona erdirdiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde katıldığı bir televizyon programında, Osmanlıspor’a aktarılan parayı Ankaralılar için yatırıma dönüştüreceğini söylemişti. Yavaş, canlı yayında “Bize ‘Kaynak nereden bulacaksınız?’ diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor’a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Bilboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Biz bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız” şeklinde konuşmuştu.

ABC'nin haberine göre, 2015 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmaz, “Meclis kararıyla hafriyat işini ANFA’ya verdik. ANFA şirketi bunu üçüncü şahıs olarak Osmanlıspor’a verdi. Osmanlıspor’un Ankara Büyükşehir Belediyesi ile organik bir bağı var mı? Osmanlıspor’a ayrıcalık nereden kaynaklanıyor? Hafriyattan belediyeye gelmesi gereken yıllık rakam en az 150 milyon TL’dir. Bu para nereye gidiyor?” diyerek tepki göstermişti. Melih Gökçek ise, gelirin abartılmamasını, yıllık 5 milyon lira civarında bir para olduğunu söylemişti.

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