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Ankara Gar patlamasında kızını kaybeden Çevik, HDP'den başkan seçildi

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Ankara Garı yakınında 10 Ekim 2015 günü IŞİD’li 2 canlı bombanın düzenlediği saldırıda kızı ile eşinin kardeşini kaybeden Hatice Çevik, yapılan seçim sonrası kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin Suruç Belediye Başkanı oldu.
Ankara Gar patlamasında kızını kaybeden Çevik, HDP'den başkan seçildi

Ankara'da IŞİD'in düzenlediği saldırıda kızı Başak Sidar Çevik ve eşinin kardeşi Nurgül Çevik'i kaybeden Hatice Çevik, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HDP'nin belediye başkan adayı oldu.

İki gün önce yapılan seçimler sonrası HDP adayı Hatice Çevik, Suruç'ta resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 59'unu alarak başkan seçildi.

Çevik, Birgüne verdiği demeçte de şunları söyledi:

"Seçimi kazanmak bizi çok sevindirdi. Şimdi Suruç katliamı ile Ankara katliamında ölenler için anıt yapmakla işe başlayacağız. Acılarımızı unutmayacağız ve Suruç'u yeniden halkın yönetimine bırakacağız."

‘TEK ÜZÜNTÜMÜZ URFA MERKEZİ VE DİĞER İLÇELERİNİ ALAMAMIŞ OLMAK'

Katliamın ardından bir kulağında duyma, bir gözünde ise görme kaybı yaşayan Çevik, 'çok heyecanlı olduğunu' söyledi.

Belediye başkanlığı mazbatasını Suruç ve Ankara katliamlarında yaşamını yitirenler adına alacağını söyleyen Çevik, "Seçimi kazanmayı Suruç halkına borçluyuz. Bu halk gerçekten değerli ve özverili bir halktır. Tek üzüntümüz Urfa merkezi ve diğer ilçelerini alamamış olmak" dedi.

‘İLK İŞ KATLEDİLENLER İÇİN ANIT DİKMEK'

Suruç'ta partilerinin bir önceki döneme göre aldığı oyların arttığının altını çizen Çevik, "Sonuçlar bizim ve burada çok acı çekmiş yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü. Yapacağımız ilk icraatların başında anıt dikmek ve kayyumun izlerini silmek gelecek. Kayyum, belediye binası dahil ilçenin büyük bir kısmını beton bloklarla örmüş. O blokları kaldıracağız. Ekolojik belediye anlayışımızla Suruç'u yeşillendireceğiz. Halkın katılımına ve başkana erişimine açık bir belediye haline getireceğiz. Suruç halkının yaralarını saracağız" ifadelerini kullandı.

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