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Ankara hükümeti ve Saner'i desteklemedi yorumu

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Başbakan Ersan Saner’in dün hükümetin istifasını sunmasına ilişkin haberler, Rum basınında gerek manşetlerde gerekse iç sayfalara taşınarak, geniş bir yer buldu.
Ankara hükümeti ve Saner'i desteklemedi yorumu

Fileleftheros gazetesi “Türk Koltuk Değnekleri Düştü-Ankara Tarafından İşgal Altındaki Topraklardaki Mutlak Kontrolü Sahte Hükümeti Desteklemedi-İş Birlikleri Sadece On Ay Dayandı-Saner, Dün, Üçlü Koalisyonun İstifasını Sundu”  başlıklarıyla gerek manşetten gerekse iç sayfadan ilgili habere yer verdi.

Alithia gazetesi “İşgal Altındaki Topraklarda Siyasi Kriz-Sahte Hükümet İstifa Etti-Noel’den Önce Sandıklar Kuruluyor”; Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklarda ‘Seçimler’, Kıbrıs Sorununda Tümsek-Sözde Hükümetin İstifası-Kıbrıs Sorununda Pencere Kapanıyor” , Haravgi gazetesi “İşgal Altındaki Hükümet İstifa Etti” başlıklarını Kullandı.

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