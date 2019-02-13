Ankara ile Kıb-Tek krizi! Hedef Özelleştirme!

Koalisyon hükümeti ile Ankara arasında ekonomik protokol krizi yaşanıyor. Krizin özellikle KIB-TEK’in özelleştirilmesi ile ilgili yaşandığı kaydedildi.

Koalisyon hükümeti ile Ankara arasında ekonomik protokol krizi yaşanıyor. Krizin özellikle KIB-TEK’in özelleştirilmesi ile ilgili yaşandığı kaydedildi.

Ankara ile KIB-TEK krizi!

T.C. ile K.K.T.C. arasında her üç yılda bir imzalanan Ekonomik Protokol henüz imzalanmış değil. Protokol görüşmelerinde Ankara ile KKTC hükümeti arasında Kıb-Tek krizi yaşandığı iddia ediliyor. Ankara Kıb-TEK’in üretim, dağıtım ve tahsilat olarak üçe ayrılmasının ve özelleştirilmesi konusunun protokolde yer almasını istiyor.

ÖZEL HABER

2019-2021 Ekonomik Protokolü henüz daha imzalanmadı

Yeni protokolün imzalanmasında en büyük krizin Kıb-Tek’in özelleştirilmesi olduğu belirtilirken yapılan değerlendirmelerde özellikle Kıb-Tek Yönetim Kurulunun aldığı yatırım ve ihale kararları özelleştirmenin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Hedef KIB-TEK’i Özelleştirmek

Hedefin Kıb-Tek’in parçalara ayrılıp özelleştirme olduğunu belirten uzmanlar bu konunun hükümet programında olmadığını ve böyle bir sürece girilmesi halinde hükümette olası bir krizin de yaşanabileceğini belirttiler.

Yönetim Kurulu görevden alınmaya çalışılıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ‘nin ise Ankara ile yaşanan bu tıkanıklığı aşmak için yatırım kararı alan Yönetim Kurulu’nu veya Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması için düğmeye bastığı öğrenildi. Nami’nin konuyu Bakanlar Kurulu gündemine getirdiği ve bir takım gerekçeler ileri sürerek Yönetim Kurulu’nun veya Yönetim Kurulu Başkanının görevden alınmasını talep ettiği iddia edildi.

Neden yatırım kararı ve Kıb-Tek’in gelişmesi mi?

Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevden alınmasının istenmesinin Kıb-TEK Yönetim Kurulu’nun 4’lü koalisyon hükümeti programında yazanları uygulamaya çalışması ve yatırım yapma yönünde kararlı bir duruş sergilemesi olduğunun altı çiziliyor.

Uluslararası İhaleye Nami Blokajı!

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun Haziran 2018’de almış olduğu yatırım için uluslararası ihaleye çıkma kararının Bakan Özdil Nami tarafından blokajlandığı ve Bakanlar Kurulu toplantısına konunun götürülmediği de öğrenildi.

Yaşananlar üzerine Kıb-Tek yönetim kurulu 4 adet son teknoloji ve çevreci yakıt olarak bilinen LNG ile çalışan santral alımı ile ilgili geçtiğimiz yıl Aralık ayında Merkezi İhale Komisyonu (MİK) aracılığı ihaleye çıkılması kararı almıştı.

Nami Ankara’nın sözcüsü mü?

Yaşanan tüm bu süreçlerden sonra 4’lü koalisyon hükümetinin Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin Ankara’nın sözcüsü mü? sorularına muhatap olduğu belirtiliyor. Nami’nin, gündemde olmamasına rağmen geçtiğimiz günlerde elektrik ücretlerine zam yapılacağını da açıklaması bu amaca hizmet ettiği belirtildi.