‘Ankara, İstanbul, Bursa anketlerinden çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor…’

Özkiraz, CHP’nin İstanbul ve Bursa’da CHP’nin önde olduğu Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın arayı açtığını söyledi.

Avrasya Kamuoyu ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara, İstanbul, Bursaşöyle ilişkin şunları söyledi:

“Anketler AKP için çok tatsız geliyor. Geçen CHP Genel başkan Yardımcısı Seyit Torun’un bir röportajı vardı. ‘Bazı illerden öyle sonuçlar geliyor ki anketörler bizi mi yanıltıyor diye tekrar yaptırdık. Yine aynı sonuçlar geldi.’ Hakikaten bizim de başımıza çok geldi son dönemde. Bir yerde anket yaptırıyoruz. Bir çok yerde sahaya iki ekip gönderiyoruz. Birbirin sağlamasını yapsınlar diye. Çok şaşırtıcı sonuçlar geliyor. Bursa’da CHP’nin önde olduğu sonuçlar geliyor. İstanbul’da CHP’nin önde olduğu sonuçlar geliyor ve CHP’nin elinde olan illerde farkın daha çok açıldığına dair sonuçlar geliyor. En büyük etki ekonomik kriz. Sonraki etki kutuplaşma. Tayyip Erdoğan’ın söylemleri o kadar incitici ki arada kalmış bir seçmen varsa onu da doğrudan muhalefete yapışıtırıcı şekilde. Bu seçimde çok şaşırtıcı sonuçlar olacak. İnsanlar hep yanılıyor. Mansur Yavaş örneği yanıltıyor. İnsanlar diyor ki Mansur Yavaş aday olduğu için ülkücüler oy veriyor, o yüzden farkı açıyor. Hayır çok ciddi sayıda AK Partili de Mansur Yavaş’a oy veriyor. Çok ciddi sayı da AK Partili de Ekrem İmamoğlu’na, Muhittin Böcek’e Tunç Soyer’e oy verecek. İlk defa geçişkenlik bu seviyede olacak. “