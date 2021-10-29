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Ankara Kahve Ve Çikolata Festivali Başladı

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Çikolata ve kahve tutkunlarını bir araya getiren Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başladı.
Ankara Kahve Ve Çikolata Festivali Başladı

Türkiye Cumhuriyeti' nin Başkenti Ankara' da bir AVM'nin etkinlik alanında 31 Ekim'e kadar gerçekleşecek festivalin açılışında, en fazla çikolata yeme ve sıcak kahve içme yarışması düzenlendi. Yarışmanın kazananlarına çeşitli hediyeler verildi.

Cüneyt Tek, Taylan Ülger, Gökhan Ay ve Doğukan Arda Aydemir, Grup Pera gibi ünlü isimlerin sahne alacağı festivalde, sunum, söyleşi, kahve yapma teknikleri gibi etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalar da organize edilecek.

Konser, atölye ve konferansların da yer alacağı Ankara Kahve ve Çikolata Festivalinde, kahve ve çikolata tutkunları farklı kahvelerin tadına bakma imkanı bulacak.

Festival, 11.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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