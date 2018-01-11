Ankara Kıbrıs'ta ne istiyor? Çözüm hükumetine yeşil ışık mı yaktı?

7 Ocak 2018 seçimleri sonrasında UBP ile hükümet kurmayacaklarını açıklayan partilerin tutumları sonrasında Ankara'nın UBP DP ve YDP olasılığı dışında bir formül aradığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs'ta yapılacak seçimlerden sonra Kıbrıs sorunun da yaşanacak hareketlilikte Ankara'nın elinin kolunun bağlanmaması için ise CTP HP TDP ve DP koalisyon hükümetine yeşil ışık yaktığı siyasal kulislerde konuşuluyor.

YDP MYK toplantısından sonra yaptığı erken seçim hükümeti çağrısı sonrasında siyasi kulislerde CTP HP TDP ve DP 4'lü koalisyonun oluşması bekleniyor.

KOMİTELER

Meclis komitelerinin ancak 4'lü koalisyon modelinde çalışabileceği siyasi kulislerde konuşulurken Ankara'nın da bu formüle sıcak baktığı öğrenildi.