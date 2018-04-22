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Ankara kulisleri sallandı... CHP'den 15 vekil istifa ediyor

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Ankara kulisleri sallandı... CHP'den 15 vekil istifa ediyor
Ankara kulisleri sallandı... CHP'den 15 vekil istifa ediyor

ANKARA 'dan bomba bir haber geldi. CHP'den 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye geçme kararı aldı. CHP’li Engin Altay mecliste basın toplantısında o isimleri açıkladı. İşte CHP'den İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri...

CHP ile İYİ Parti arasında bugün gerçekleşecek görüşme öncesinde flaş bir iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP ve İYİ Parti'nin yapılan görüşmeler neticesinde anlaştı ve  ve 15 CHP milletvekili İYİ Parti'ye geçti.

Bu hamle ile İYİ Parti TBMM'de grup kurarak seçime girme hak kazandı.CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçen olan bazı isimler şöyle:

İŞTE CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER: Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal - Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer - Ankara Milletvekili Nihat Yeşil - Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız - Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın - Burdur Milletvekili Mehmet Göker - Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili Erkan Aydın - Çorum Milletvekili Tufan Köse - Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu - İzmir Milletvekili Tacettin Bayır - Kayseri Milletvekili Çetin Arık - Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet - Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer - Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

GRUP KURMA SAYISINI ELDE ETTİ

15 CHP’li milletvekili geçtİ VE 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaştı.

İYİ Parti TBMM grubu olarak cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek. Yani 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener’in adaylığını bu şekilde gerçekleştirebilecekler.

HAZİNE YARDIMI ALABİLECEK

15 CHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçmesiyle birlikte İYİ Parti seçim sürecinde hazine yardımından da faydalanabilecek.

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