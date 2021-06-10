Ankara neden Dr. Faiz Sucuoğlu'ndan intikam aldı? Serdar Denktaş açıkladı....

Dr. Faiz Sucuoğlu'ndan neden intikam alındı? Serdar Denktaş açıkladı....

Gazedda Kıbrıs'ın bugün yayınladığı 2020 yılında KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlere yapılan müdahaleleri içeren raporda daha önce açıklanan ve bilinen meselelerin yanı sıra ilk kez yayınlanan ve dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

İNTİKAM ALDILAR

Halen DP Lefkoşa milletvekili olan Serdar Denktaş, Ulusal Birlik Partisi üyesi ve milletvekili 7 kişinin Beyaz Ev’e çağrıldığını da hatırlatarak, haberin basına sızmasının ardından; haberi basına sızdırdığı düşünülen Faiz Sucuoğlu’ndan UBP Genel Kurulu’nda ‘intikam’ alındığını söyledi.

TELEFONLARIM DİNLENDİ

Denktaş, telefonlarının dinlendiğini de iddia ederek, kendisi adaylığını açıkladıktan sonraki 15 gün içinde, seçimde kendisi için çalışan gazeteci Rasıh Reşat’ın Türkiye’ye çağrıldığını, ancak Türkiye’ye gitmediğini ve Reşat’a kendisiyle çalışmaması için telkinlerde bulunulduğunu da sözlerine ekledi.