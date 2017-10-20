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Ankara Özgürgün'e randevu vermedi!

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Ankara Özgürgün'e randevu vermedi!
Özgürgün’ün, Türkiye hükümetiyle görüşmelerde bulunmak üzere randevu talep ettiği ancak bu talebe karşılık Ankara’dan ret yanıtı geldiği iddia ediliyor.

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, erken seçim kararın karşı tepkili olan Türkiye hükümetinin tepkisini bu şekilde gösterdiği kaydedildi.

Son dönemde Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yetkilileriyle Türkiye’de temaslar yaparak protokoller imzalamasına rağmen, Özgürgün’e randevu verilmemesi, siyasi çevrelerde de gündem yarattı. 

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