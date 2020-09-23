Türkiye'deki devlet üniversitelerinden "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi", KKTC'de akademik birim kuruyor.
Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, söz konusu üniversitenin ticari ünvan başvurusu, Fasıl 116 Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası uyarınca onayladı.
Üniversite KKTC'de "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi" adı ile akademik bir birim oluşturarak eğitim ve öğretim verebilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.