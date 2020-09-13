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Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç: ‘Hasta seçmek zorundayız’

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Ankara'daki koronavirüs vakalarındaki yoğunluk artarken, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç yoğunluk sebebiyle doktorların hasta seçmek zorunda kaldığını belirtti.
Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç: ‘Hasta seçmek zorundayız’

Koronavirüs salgınında hastaneler doldu haberleri gündemden düşmezken, evde tedavi konusunda yaşanan sıkıntılar da artmaya başladı. Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç, “Sağlık çalışanları yoğunluktan endişeli, hasta seçmek zorunda kalıyoruz. Geçenlerde bir TBMM çalışanını evde tedavi sırasında kaybettik. Böyle olayların yaşanmasından kaygı duyuyoruz” dedi. Kapatılan devlet hastanelerinin bir an önce açılması için çağrı yapan Karakoç, uygun koşullar oluşturulsa yurtların da karantina için kullanılabileceğini söyledi.

Karakoç, “Ankara’da bir ilaç sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim. Testi pozitif olan, 3-4 günlük gecikmeyle ilaca ulaşan insanlar var” ifadelerini kullandı. 

Diğer taraftan, test olmayan bazı yurttaşlara da ilaç tedavisi uygulanmaya başladığına dikkat çeken Karakoç, “Hidroksiklorokin denilen, sıtma ilacı olarak bilinen bir ilaç var. Dünya Sağlık Örgütü bu ilacı protokolünden çıkardı. Ama Sağlık Bakanlığı uyarılarımıza rağmen bunu kullanmaya devam ediyor. Bu ilacın kalbe kardiyolojik bir yan etkisi olmasından endişeliyiz. Ancak testi pozitif olanlarla beraber test yapılmayan temaslılar için de bu ilaç tedavisinin yapıldığını biliyoruz” ifadelerini kullandı. 

YOKSULLUK VURUYOR

Hastaların ev koşullarının önemine vurgu yapan Karakoç, “Maske kullanacaksınız, ev halkınız da maske kullanacak. Herkesin ayrı odası olması gerekiyor. Ama bakıyorsunuz hastaların çoğu geliri düşük, emekçi insanlar. Bu koşulları yurttaşlarımızın yerine getirebileceğini düşünmüyorum. Ailelerimiz ortalama 4 kişilik oluyor ve herkese bir oda olacak bir gelir yapısına sahip değiliz” ifadelerini kullandı. 

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