Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç: Başkentte pandemi hastanelerinde yatak kalmadı, hastalar kuyrukta bekliyor

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç, koronavirüs vaka sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğun söyledi.
Cumhuriyet gazetesine konuşan Dr. Ali Karakoç, "Ankara'da dört pandemi hastanesinin tamamı dolu, yatak kalmadı" dedi.
Karakoç, "Covid servisinde çalışan arkadaşlarımız her gün yeni servislerin Covid servisine dönüştürüldüğünü ve yetmediğini anlatıyor. Pandemi hastanelerinin önünde hastalar kuyrukta bekliyor. Çalışanlar da yıprandı" diye konuştu.
Quote Message: Bakanlığın açıkladığı 1500’lü rakamlar var ama bu rakam Ankara’nın rakamı bile değil. from Dr. Ali Karakoç Ankara Tabip Odası Başkanı
Bakanlığın açıkladığı 1500’lü rakamlar var ama bu rakam Ankara’nın rakamı bile değil.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.