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Ankara Tabip Odası: Hastalar acilde günlerce bekletiliyor

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Kentteki yoğun bakım servislerinin alarm verdiği uyarısında bulunan Ankara Tabip Odası, yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını, hastaların günlerce acil servis bölümlerinde bekletildiğini söyledi.
Ankara Tabip Odası: Hastalar acilde günlerce bekletiliyor

Ankara Tabip Odası (ATO), başkentteki yoğun bakım servislerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. ATO, “Ankara’da kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımları alarm veriyor. Ankara’da yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar acil servislerde günlerce bekletiliyor ya da yataklı tedavi kurumlarındaki servislerde takip edilmek durumunda bırakılıyor. Sağlık Bakanı inkar etse de kendisine bağlı üst yetkili bunun aksini söylüyor” açıklaması yaptı. 

'45 YOĞUN BAKIM HASTASI BEKLEMEKTE'

ATO açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "Üst düzey bakanlık bürokratın özel sağlık kuruluşlarından yoğun bakım yatağı talebi karşısındaki acizliğini gösteren ifadeler: 'Şu an itibari ile kriz koordinasyon merkezinde 30 Covid yoğun bakım hastası, 15 Covid dışı yoğun bakım hastası beklemektedir. Sizden ricam, bugün hızlıca aksiyon alarak bu hastalarımıza yer bulup yerleştirmenizdir. Lütfen yoğun bakımlarınızı gözden geçirerek kriz koordinasyon merkezimizle iletişime geçip alabileceğiniz hastaları alınız. Sağlık hakkı anayasal bir haktır. Her yurttaş eşit ve ücretsiz sağlık hakkına erişmelidir. Topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Özel sağlık kuruluşlarını derhal kamulaştırın, şayet bunu yapamıyorsanız derhal gereğini yapın."

 

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